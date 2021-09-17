В Японии запустили автобусы с удобными местами для ночных переездов (фото)

В Японии разработали автобусы ReBorn для ночных переездов. Поездка в них обойдется дешевле поездки на скоростном поезде. Об этом сообщает компания Willer Express, которая и разработала эти автобусы.

Автобусы имеют три отдельных места для сидения в каждом ряду вместо четырех. Это обеспечило дополнительное пространство для удобного отдыха. Кресла больше похожи на личные капсулы или кабинки.



Фото Willer Express

Каждое место оборудовано раскладным сиденьем, держателем для напитков, розеткой, откидным столиком, зеркалом и одеялом. Также там есть две разные подставки для ног.



Фото Willer Express

Стоимость проезда на ReBorn между Токио и Киото, Осакой или Кобе начинается стоит от 63 долларов, уточняет Pro mobility.

В графике даже есть остановки каждые два-три часа для отдыха пассажиров. Автобусы ReBorn фактически ввели в эксплуатацию еще с прошлого лета, но из-за коронавируса в стране до сих пор действуют ограничения.