В Японии запустили автобусы с удобными местами для ночных переездов (фото)

В Японии разработали автобусы ReBorn для ночных переездов. Поездка в них обойдется дешевле поездки на скоростном поезде. Об этом сообщает компания Willer Express, которая и разработала эти автобусы.
Автобусы имеют три отдельных места для сидения в каждом ряду вместо четырех. Это обеспечило дополнительное пространство для удобного отдыха. Кресла больше похожи на личные капсулы или кабинки.
Фото Willer Express
Каждое место оборудовано раскладным сиденьем, держателем для напитков, розеткой, откидным столиком, зеркалом и одеялом. Также там есть две разные подставки для ног.
Фото Willer Express
Стоимость проезда на ReBorn между Токио и Киото, Осакой или Кобе начинается стоит от 63 долларов, уточняет Pro mobility.
В графике даже есть остановки каждые два-три часа для отдыха пассажиров. Автобусы ReBorn фактически ввели в эксплуатацию еще с прошлого лета, но из-за коронавируса в стране до сих пор действуют ограничения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шведская марка Volvo изменила логотипПозавчера, 22:00 - 1428 4
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 1459 3
В Польше заявили о нехватке работников из УкраиныВчера, 11:00 - 1114 3
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуПозавчера, 16:44 - 5267 3
Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законов23.09.2021, 16:35 - 447 3
В мире заговорили о новом финансовом кризисеВчера, 20:46 - 3028
Падение курса гривны и гиперинфляция: эксперт рассказал, что может ждать украинцев в 2022 годуВчера, 09:04 - 2777
Стоимость доллара в следующем году может существенно возрасти — прогнозВчера, 10:13 - 2644
Сколько в Украине зарабатывают супервайзерыВчера, 17:00 - 1585
Госстат подсчитал основные расходы украинцев (инфографика)Вчера, 13:16 - 1459 3
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1345 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 359
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1356 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 953 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 973 5