Ремонт только «на бумаге»: СБУ разоблачила схему хищения 2 млн грн в «Укрзализныце»

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали новую схему хищения средств АО «Укрзализныця». По предварительным данным, злоумышленники вносили недостоверную информацию об объеме выполненных работ, что позволило им присвоить около 2 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как удалось установить СБУ, организовали схему двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров Укрзализныци.

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Дельцов поддерживали отдельные сотрудники АО «Укрзализныця», которые «закрывали глаза» на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Например, во время ремонта колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – всего раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов производился только «на бумаге».

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили указанные махинации и приченный ущерб АО «Укрзализныця» в размере около 2 млн грн.

Сейчас должностные лица коммерческой структуры уведомлены о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных такими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ч. 2 ст. 27 – виды соучастников;

ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

Разоблачением аферы занимались Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, Управление СБУ в Запорожской области совместно с ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.