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Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях

Немецкие автогиганты не видят перспектив в электромобилях

Компании BMW и Audi делают ставку на водородные технологии при разработке будущих моделей. При этом от производства электромобилей пока компании не отказываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Электромобили сегодня видятся лидирующей технологией в автомобильной индустрии, но нельзя сбрасывать со счетов водород. Так считают некоторые крупные автопроизводители, в том числе BMW и Audi, которые параллельно с выпуском электрокаров разрабатывают прототипы легковых автомобилей на водородных топливных элементах в рамках подготовки к отказу от ископаемого топлива.

Они хеджируют свои ставки, рассчитывая, что изменение политических веяний в Европе и США может сместить баланс в сторону водорода в отрасли экологически чистых транспортных средств, сформированной компанией-первопроходцем Tesla.

Сегодня Германия уже делает ставки на водородное топливо в таких секторах, как сталелитейная и химическая промышленность. Для достижения климатических целей в этом месяце “зеленые” войдут в коалиционное правительство Германии и будут продвигать водородные технологии.

BMW – самый большой сторонник водорода среди автопроизводителей Германии. Первая серийная модель марки на водородных топливных элементах ожидается в 2030 году. Компания также внимательно следит за изменением водородной политики в Европе, а также и Китае – крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Компания уже разработала iX5 Hydrogen – прототип водородного автомобиля на базе внедорожника X5 в рамках проекта, частично финансируемого правительством Германии. А в 2022 году BMW планирует построить испытательный парк из 100 таких машин.

Бренд Audi, входящий в состав концерна VW, уже сформировал команду из более чем 100 инженеров, которые исследовали водородные топливные элементы от имени всей группы Volkswagen и построили несколько прототипов водородных автомобилей.

Добавим, что крупнейшие производители грузовиков в мире, такие как Daimler, Volvo и Hyundai, считают водород беспроигрышным вариантом, потому что электрические батареи слишком тяжелы, что не позволяет перевести на электротягу коммерческий транспорт, предназначенный для магистральных грузовых перевозок.

По материалам РБК-Украина
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