В проект бюджета на «Доступные кредиты 5-7-9%» заложили 3 миллиарда — Минфин

Программа поддержки украинских предпринимателей «Доступные кредиты 5−7-9%» в следующем году продолжит работу: в проекте государственного бюджета на 2022 год на нее предусмотрено 3 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.
«Проект бюджета-2022 — это инвестиция в человека, страну и будущее. И одним из приоритетов бюджета является государственная поддержка бизнеса, а именно инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа „Доступные кредиты 5−7-9%“, которая стартовала в феврале 2020 года. Программа направлена на поддержку украинских предпринимателей, и в следующем году она продолжит свою работу — в проекте бюджета-2022 на нее предусмотрено 3 млрд грн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, после начала пандемии COVID-19 программа стала платформой, на базе которой оперативно был развернут комплекс антикризисных мер.
«В рамках „5−7-9%“ поддержаны тысячи предприятий: вовремя введенные меры способствовали удержанию финансового равновесия во время кризиса, и, как следствие, сохранению финансовой стабильности банковского сектора Украины. На сегодня 38 уполномоченных банков выдали 23 675 кредитов на общую сумму более 62 млрд грн, что свидетельствует о ее безусловном успехе», — отметили в Минфине.
Там добавили, что местная власть заинтересована в сотрудничестве программы «5−7-9%» с региональными программами поддержки малого бизнеса: объединение средств государственного и местного бюджетов увеличивают объем государственной поддержки на развитие малого бизнеса, стимулируют создание рабочих мест в регионах и улучшают их инвестиционную привлекательность.
«Успех государственной программы „5−7-9%“ и введенные антикризисные меры способствовали восстановлению доверия и сотрудничества между государством и частным сектором», — подытожили в министерстве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛПВчера, 10:00 - 7326 12
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 1846 9
Результаты солидарной системы: в Минфине рассказали, что ждет пенсионеров в 2022 годуВчера, 09:02 - 1460 9
Первые серийные электромобили Lyriq марки Cadillac раскупили менее чем за 20 минут (фото)Вчера, 01:14 - 2165 5
Таиланд будет предоставлять 10-летние визы иностранцам, которые вложат в страну не менее $250 000 инвестицийВчера, 06:34 - 483 3
Гетманцев анонсировал борьбу с переводом работников на ФЛПВчера, 10:00 - 7326 12
«Борьба» с ФЛП: что об этом думают читатели Finance.uaВчера, 17:01 - 2925 2
Две страны закрыли въезд для невакцинированных туристов из УкраиныВчера, 10:30 - 2213 2
Третьякова рассказала, почему прожиточный минимум нельзя облагать налогомВчера, 14:00 - 1846 9
Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятияВчера, 21:03 - 1162 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 932 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 285
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1131 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 768
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 847 5