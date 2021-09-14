В проект бюджета на «Доступные кредиты 5-7-9%» заложили 3 миллиарда — Минфин

Программа поддержки украинских предпринимателей «Доступные кредиты 5−7-9%» в следующем году продолжит работу: в проекте государственного бюджета на 2022 год на нее предусмотрено 3 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.

«Проект бюджета-2022 — это инвестиция в человека, страну и будущее. И одним из приоритетов бюджета является государственная поддержка бизнеса, а именно инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа „Доступные кредиты 5−7-9%“, которая стартовала в феврале 2020 года. Программа направлена на поддержку украинских предпринимателей, и в следующем году она продолжит свою работу — в проекте бюджета-2022 на нее предусмотрено 3 млрд грн», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после начала пандемии COVID-19 программа стала платформой, на базе которой оперативно был развернут комплекс антикризисных мер.

«В рамках „5−7-9%“ поддержаны тысячи предприятий: вовремя введенные меры способствовали удержанию финансового равновесия во время кризиса, и, как следствие, сохранению финансовой стабильности банковского сектора Украины. На сегодня 38 уполномоченных банков выдали 23 675 кредитов на общую сумму более 62 млрд грн, что свидетельствует о ее безусловном успехе», — отметили в Минфине.

Там добавили, что местная власть заинтересована в сотрудничестве программы «5−7-9%» с региональными программами поддержки малого бизнеса: объединение средств государственного и местного бюджетов увеличивают объем государственной поддержки на развитие малого бизнеса, стимулируют создание рабочих мест в регионах и улучшают их инвестиционную привлекательность.

«Успех государственной программы „5−7-9%“ и введенные антикризисные меры способствовали восстановлению доверия и сотрудничества между государством и частным сектором», — подытожили в министерстве.

Справка Finance.ua:

21 сентября министр финансов Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год». Впервые проект годового бюджета Украины основывается на среднесрочной Бюджетной декларации на 2022−2024 годы;

прогнозируемый номинальный ВВП по итогам 2022 года — 5 368,7 млрд грн. При этом бюджетный дефицит сократится до 3,5% против ожидавшихся 5,5% в 2021 году. Прогнозный среднегодовой валютный курс — 28,6 грн/долл. показатель инфляции — 6,2%, уровень расходов на сектор безопасности и обороны — 5,95% ВВП , среднемесячная заработная плата — 15 258 грн (в декабре 2022 году — 17 500 грн);