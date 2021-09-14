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Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятия

Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятия

Национальный банк Украины обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов – традиционно Кипр с долей 48,8%.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию Правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр – 20 996 млн долларов. Далее следуют:

  • Великобритания – 5 432 млн долларов,
  • Нидерланды – 2 380 млн долларов,
  • Люксембург – 1 282 млн долларов,
  • Германия – 1 396 млн долларов,
  • Британские Виргинские острова – 1 273 млн долларов,
  • США – 1 159 млн долларов,
  • Российская Федерация – 1 123 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 30.06.2021


Таблица: РБК-Украина

По материалам РБК-Украина
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