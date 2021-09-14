Представлен компактный кроссовер Citroen C3 (фото)

Finance.ua как сайт, который заботится о ваших кошельках и показывает техноновинки, узнал подробности о выходе нового кроссовера Citroen C3.
Новый C3 – первая модель в семействе из трех автомобилей, ориентированных на международный рынок, разработанных и произведенных в Индии и Южной Америке, которые будут продаваться в этих двух регионах в течение следующих трех лет.
Это современный хэтчбек, разработанный с учетом потребностей и дорожных условий двух регионов.
Фот:о int-media.citroen.com
Дизайн. Дизайн перекликается с моделями Citroen C4 и C5 X. Характерная двухуровневая «световая подпись» включает в себя фирменный двойной шеврон с хромированными полосами, которые простираются во всю ширину автомобиля и завершаются Y-образными светодиодными фарами дневного света.
Фото: int-media.citroen.com
При этом основные фары состоят из двух отдельных элементов: габаритные огни, указатели поворота и горизонтальные дневные ходовые огни собраны на верхнем уровне, а фары ближнего/дальнего света в комбинации с дополнительными наклонными полосами ходовых огней расположены на нижнем уровне.
Фото: int-media.citroen.com
Задние фонари получили оригинальную «световую подпись»: две красные линии расходятся по всей площади фонаря, что визуально перекликается с дизайном передней оптики
Фото: int-media.citroen.com
Запуск модели запланирован на первую половину 2022 года.
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