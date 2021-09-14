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Валовой внешний долг Украины вырос более чем на 2 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины вырос более чем на 2 млрд долларов

В течение II квартала 2021 года валовой внешний долг Украины вырос на 2,2 млрд долларов до 125,3 млрд долларов. По сравнению с началом года долг уменьшился на 0,4 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в отношении ВВП долг уменьшился до 75,9% с 78,61% на конец I квартала (на начало года долг составлял 81,2%).

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Валовой внешний долг Украины вырос за счет долга государственного сектора, который вырос на 2,2 млрд долларов и составил 55,8 млрд долларов (или 33,8% от ВВП). В то же время объем внешних обязательств частного сектора остался на уровне I квартала 2021 года и составил 69,5 млрд долларов (или 42,1% от ВВП).

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец II квартала 2021 года остается доллар США: его доля увеличилась за квартал на 0,2 п.п. и составила 62,2% от общего объема внешнего долга.

В то же время уменьшилась доля заимствований в евро (с 23,4% до 23.1%) и в СПЗ перед МВФ (с 9,7% до 9,6%). Доля внешней задолженности в гривне выросла до 4,0% от объема долга (с 3,7% на конец i квартала 2021 года). Обязательства в российских рублях не изменились в течение квартала и составляли 0,7% от объема внешних обязательств.

По материалам РБК-Украина
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