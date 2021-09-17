Apple представит новые AirPods и MacBook Pro до конца года, — Bloomberg

Американская компания Apple до конца 2021 года официально покажет еще два продукта. В частности, будет представлены новое поколение беспроводных наушников AirPods и ноутбука MacBook Pro.

Так, компания представит обновленные беспроводные наушники AirPods 3 и 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с экранами mini-LED и процессорами Apple M1X.

Кроме того, в 2022 году Apple планирует выпустить новые смарт-часы Apple Watch и следующее поколение iPhone, которые получат более серьезное обновление, чем Apple Watch Series 7 и iPhone 13.

В число новинок следующего года также войдут настольный компьютер Mac Pro, ноутбук MacBook Air, планшет iPad Pro, а также наушники AirPods Pro 2 с активным шумоподавлением.