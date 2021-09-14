Доля продаж электромобилей в Европе достигла 7,5%

Во втором квартале 2021 года на электромобили пришлось 7,5% общеевропейских продаж, вдвое больше, чем за тот же период 2020 года.
По данным ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), регистрации аккумуляторных электромобилей (BEV) в странах ЕС увеличились на 231,6%, достигнув 210 298 единиц. Этому способствовал существенный рост на всех четырех крупнейших рынках региона, особенно в Испании (+372,7%) и Германии (+357,0%).
Еще более впечатляющие результаты продемонстрировали плагин-гибриды (PHEV) – 235 730 единиц (+255,8%) за три месяца. Из них 21 647 ед. зарегистрированы в Испании, на 659,3% больше, чем годом ранее. Три других основных рынка ЕС также продемонстрировали значительный прирост в сегменте PHEV в этом году: Испания – на 430,3%, Франция – на 276,4%, Германия – на 269,9%. В целом на плагин-гибриды во втором квартала 2021 года пришлось 8,4% рынка.
Также в ACEA отметили значительный рост на всех рынках ЕС продаж гибридов (HEV). За три месяца их регистрации выросли более чем в три раза и достигли 541 162 единицы, что на 213,5% больше, чем год назад. В процентном отношении по итогам второго квартала 2021 года доля новых гибридных автомобилей составила 10,9% рынка.
Спрос на автомобили на природном газе (NGV) за тот же период увеличился на 41,8% до 13 497 единиц. В основном, благодаря значительному росту в Италии (+94,0%), на которую приходится 75% всех продаж в ЕС в этом сегменте.
Регистрации автомобилей на сжиженном нефтяном газе (LPG) увеличились более чем вдвое (+134,1%) и составили 59 363 единиц. Этому способствовали высокие показатели в Италии (+89,5%) и Франции (+266,0%), двух крупнейших рынках ЕС для автомобилей на LPG.
В то же время доля машин на традиционных видах топлива остается достаточно большой – 62,2%, из них бензиновых – 41,8%. По сравнению с «ковидным» 2020 годом, продажи дизельных машин в ЕС выросли на 7,8%, а бензиновых – на 25,3%.
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