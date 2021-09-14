0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Доля продаж электромобилей в Европе достигла 7,5%

Доля продаж электромобилей в Европе достигла 7,5%

Во втором квартале 2021 года на электромобили пришлось 7,5% общеевропейских продаж, вдвое больше, чем за тот же период 2020 года.

По данным ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), регистрации аккумуляторных электромобилей (BEV) в странах ЕС увеличились на 231,6%, достигнув 210 298 единиц. Этому способствовал существенный рост на всех четырех крупнейших рынках региона, особенно в Испании (+372,7%) и Германии (+357,0%).

Еще более впечатляющие результаты продемонстрировали плагин-гибриды (PHEV) – 235 730 единиц (+255,8%) за три месяца. Из них 21 647 ед. зарегистрированы в Испании, на 659,3% больше, чем годом ранее. Три других основных рынка ЕС также продемонстрировали значительный прирост в сегменте PHEV в этом году: Испания – на 430,3%, Франция – на 276,4%, Германия – на 269,9%. В целом на плагин-гибриды во втором квартала 2021 года пришлось 8,4% рынка.

Также в ACEA отметили значительный рост на всех рынках ЕС продаж гибридов (HEV). За три месяца их регистрации выросли более чем в три раза и достигли 541 162 единицы, что на 213,5% больше, чем год назад. В процентном отношении по итогам второго квартала 2021 года доля новых гибридных автомобилей составила 10,9% рынка.

Спрос на автомобили на природном газе (NGV) за тот же период увеличился на 41,8% до 13 497 единиц. В основном, благодаря значительному росту в Италии (+94,0%), на которую приходится 75% всех продаж в ЕС в этом сегменте.

Регистрации автомобилей на сжиженном нефтяном газе (LPG) увеличились более чем вдвое (+134,1%) и составили 59 363 единиц. Этому способствовали высокие показатели в Италии (+89,5%) и Франции (+266,0%), двух крупнейших рынках ЕС для автомобилей на LPG.

В то же время доля машин на традиционных видах топлива остается достаточно большой – 62,2%, из них бензиновых – 41,8%. По сравнению с «ковидным» 2020 годом, продажи дизельных машин в ЕС выросли на 7,8%, а бензиновых – на 25,3%.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.