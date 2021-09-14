Tesla представила фирменное стекло Tesla Glass

Компания Tesla опубликовала видеоролик, в котором раскрывается «секрет тихого салона» её автомобилей. Тишину, помимо шумоизоляции, обеспечивает фирменное стекло Tesla Glass.

Tesla довольно редко выпускает маркетинговые видеоролики о своих технологиях вне специальных мероприятий, однако в этот раз автопроизводитель решил сделать исключение. Ещё в 2016 году стало известно о том, что автопроизводитель запустил свой новый секретный проект Tesla Glass, возглавил который Майк Пиллиод (Mike Pilliod), бывший инженер по материалам Apple.

Это стекло используется в различных продуктах Tesla, в том числе в машинах и солнечных крышах. В видео Tesla показывает свой «технологический центр стекла» в Лос-Анджелесе. Майк Пиллиод рассказывает о двойных стёклах с глушащим акустическим слоем между ними, а также об использовании самых современных акустических технологий, которые позволяют сделать салон автомобилей Tesla таким тихим.

Майк Пиллиод также добавил, что стеклянные панели безопасны в случае аварии и защищают пассажиров не только от шума, но и от ультрафиолетовых лучей.