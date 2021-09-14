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Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов

Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов

Государственная аудиторская служба в рамках проведения проверки использования и сохранения государственных финансовых и материальных ресурсов на лесхозах в течение первого полугодия 2021 года выявила финансовых нарушений и проблемных вопросов на сумму 243 миллиона гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на аналитико-статистический сборник по результатам деятельности Государственной аудиторской службы.

Аудит был проведен в 9 лесных хозяйствах. Нарушений на самую крупную сумму было выявлено в ходе аудита Збурьевского лесоохотничьего хозяйства (Херсонская область).

Согласно материалам аудита, частная фирма ООО “Славутич”, которая производила выкашивание камыша на землях лесного фонда лесхоза, вывезла за границу 536,7 тонн неправомерно скошенного камыша. Как следствие, расчетный размер ущерба, причиненного лесу, составляет 146,2 млн грн. Также покос компанией камыша угрожал жизни диких животных и птиц.

Также аудиторы ГАСУ в ходе проверки Запорожского лесоохотничьего хозяйства отметили, что на землях в размере 2,9 тыс. га (35,5% площадей лесхоза) были установлены факты отчуждения, самовольного захвата и ненадлежащего документального подтверждения.

Земли, над которыми вероятно отсутствует контроль Запорожского лесоохотничьего хозяйства, аудиторы оценивают в сумму более 72,8 млн грн.

Аудит Хмельницкого лесоохотничьего хозяйства продемонстрировал, что вследствие несовершенства законодательства по проведению санитарных рубок предприятием потеряно дополнительных доходов на 12 млн грн.

Аудит остальных лесных хозяйств показал финансовых нарушений, потерь и неполученных доходов на следующие суммы:

  • Оникиевское лесное хозяйство (Кировоградская область) – 5,4 млн грн;
  • Чертковское лесное хозяйство (Тернопольская область) – 2,8 млн грн;
  • Клеванское лесное хозяйство – (Ровенская область) – 1,8 млн грн;
  • Бучачское лесное хозяйство – (Тернопольская область) – 980,5 тыс. грн;
  • Березновское лесное хозяйство – (Ровенская область) – 615 тыс. грн;
  • Любомльское лесное хозяйство (Волынская область) – 477,9 тыс. грн.
По материалам Економічна Правда
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