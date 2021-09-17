Верховная Рада 8 сентября приняла закон «О виртуальных активах». Finance.ua узнавал, что это значит для формирующегося в Украине рынка виртуальных активов.
Разработчики закона видят развитие рынка виртуальных активов необходимым элементом новой экономической парадигмы любого государства.
По словам народного депутата Алексея Жмеренецкого, «виртуальный актив – это по сути цифровое обозначение любого другого актива».
То есть виртуальным активом могут быть даже бонусы на бонусной карте продуктового магазина или то, что вы покупаете в компьютерной игре.
Закон является базовым, поскольку, по утверждению авторов, определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами.
Однако когда мы слышим о виртуальных активах, понимаем, что речь идет прежде всего об одном из их видов – криптовалютах – явлении, которое становится все популярнее.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, общая капитализация криптоиндустрии превысила $2 трлн, а ежедневно оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн.
Не удивительно, что власти стали предпринимать шаги для определения и регулирования рынка виртуальных активов. Создание соответствующего закона – один из них.
Следующие шаги:
«Мы создаем топовую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение», – отметил Михаил Федоров.
Больше о том, как будет работать рынок виртуальных активов, читайте в материале Криптовалюту выводят из тени
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