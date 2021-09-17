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Как будет работать рынок виртуальных активов

Как будет работать рынок виртуальных активов

Верховная Рада 8 сентября приняла закон «О виртуальных активах». Finance.ua узнавал, что это значит для формирующегося в Украине рынка виртуальных активов.

Разработчики закона видят развитие рынка виртуальных активов необходимым элементом новой экономической парадигмы любого государства.

По словам народного депутата Алексея Жмеренецкого, «виртуальный актив – это по сути цифровое обозначение любого другого актива».

То есть виртуальным активом могут быть даже бонусы на бонусной карте продуктового магазина или то, что вы покупаете в компьютерной игре.

Закон является базовым, поскольку, по утверждению авторов, определяет все базовые понятия и определения, связанные с виртуальными активами.

Однако когда мы слышим о виртуальных активах, понимаем, что речь идет прежде всего об одном из их видов – криптовалютах – явлении, которое становится все популярнее.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, общая капитализация криптоиндустрии превысила $2 трлн, а ежедневно оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн.

Не удивительно, что власти стали предпринимать шаги для определения и регулирования рынка виртуальных активов. Создание соответствующего закона – один из них.

Следующие шаги:

  • учреждение государственной службы по регулированию сферы оборота виртуальных активов Украины – исполнительного органа при Минцифры;
  • изменения в Налоговый кодекс. По официальному сообщению министерства, речь идет об отсутствии НДС, уменьшении ставки налога с прибыли, полученной от деятельности на рынке ВА и т.д.;
  • также закон о ВА даст возможность для применения Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX в отношении виртуальных активов.

«Мы создаем топовую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение», – отметил Михаил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • 21 июля министерство цифровой трансформации Украины презентовало финальный отчет исследования «Виртуальные активы в Украине – 2030» и дорожную карту развития новой индустрии, разработанные совместно со специалистами.
  • в то же время критики нового закона отмечают, что государство именно сейчас проявило интерес к этому рынку, чтобы зарегулировать его и загнать еще больше в тень.

Больше о том, как будет работать рынок виртуальных активов, читайте в материале Криптовалюту выводят из тени

По материалам Finance.UA
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