В мире заговорили о новом финансовом кризисе

Акции второго по величине застройщика Китая China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже упали более чем на 10% – вслед за ними пошел вниз и весь фондовый рынок Гонконга.
Об этом сообщает The Page.
Капитализация фондового рынка Гонконга составляет около $3 трлн, и он уже потерял 4%. Также промышленный индекс Dow Jones упал на 488 пунктов, или на 1,4%, до 34,097 пункта – самого низкого уровня за два месяца. S&P 500 снизился на 1,5%, также достигнув двухмесячного минимума, тогда как NASDAQ Composite опустился на 1,6% до месячного минимума.
Как отмечает издание, жесткие меры Китая в отношении застройщиков истощают ликвидность редко торгуемых ценных бумаг, таких как облигации Evergrande. Владельцами облигаций Evergrande являются Ashmore Group PLC ASHM (-4,77%) и HSBC Holdings PLC HSBA (-3,82%) (обе из Лондона), BlackRock Inc. BLK, базирующаяся в Нью-Йорке, (-3,21%) и UBS Group AG UBSG из Цюриха (-6,56%).
В то же время вероятное банкротство China Evergrande Group может вызвать эффект домино на рынке недвижимости Китая. Падение китайского рынка может повлечь цепную реакцию на рынках всего мира.
В свою очередь Bloomberg пишет, что пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости, при чем не только в сфере продаж, но и в аренде. В частности, по словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, многие вынуждены покидать съемное жилье, поскольку больше не могут себе его позволить. Такая ситуация наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии.
Как отмечают эксперты, цены на недвижимость во многих регионах растут по разным причинам. До пандемии были установлены низкие ставки на жилищные кредиты, из-за коронавируса снизились темпы строительства, а семьи стали реже выставлять свое жилье на продажу. В связи с этим во многих странах уже возникла угроза “мыльного пузыря”. В этой ситуации власти Канады, например, планирует временно запретить иностранцам покупать жилье, а в Китае для снижения цен хотят ввести ограничения для строителей.
Напомним, что эксперты предрекают рост цен по всему миру. Давление на глобальные цепочки поставок не ослабло. В праздничные дни покупатели увидят пустые полки, говорят эксперты.
Также сообщалось, что количество голодающих в мире достигло пятилетнего максимума. Проблема нехватки продовольствия наиболее ощутима в странах Африки. Основными причинами названы конфликты, экономические потрясения и пандемия.
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