Авторынок в Украине за последние 10 лет (инфографика)

В 2011 году на первичном рынке легковушек было реализовано 230 890 автомобилей. Безусловным лидером продаж считалась Lada российской компании “АвтоВАЗ”. По итогам года в нашей стране было продано 28 436 единиц этой марки.

ЗАЗ

ТОП

оказался пиковым в последующее десятилетие. В этом году было реализовано 263 604 автомобиля. Больше всех удалось продать Hyundai, которые “вырвали” первенство с показателем 23 364 авто. Lada реализовала 19 718 автомобилей, что почти уравняло россиян сознаменовался небольшим спадом. За 12 месяцев было продано 213 322 авто. Компании Hyundai с показателем 18 001 авто удалось удержать лидирующие позиции, а вот российской и украинской продукции в пятёрке лидеров продаж места не нашлось. Кроме южнокорейского бренда, в-3 “ворвались” Toyota (17 031 авто) и Kia (13 224). Volkswagen, продавший 12 851 автомобиль, остался на стабильном четвертом месте, немного опередив чешскую Skoda с активом в 12 285 автомобилей. Волна девальвации гривны серьёзно отразилась на украинском рынке легковых автомобилей.отличился самым низким показателем продаж едва ли не с самого начала нового тысячелетия — было продано всего 92 352 машины.

Если в 2014 году казалось, что украинскому авторынку падать дальше уже некуда, то следующий, 2015 год пробил исторический минимум и смог оправдать прогнозы самых ярых пессимистов. За 12 месяцев в Украине удалось продать всего 46 546 новых легковых автомобилей. Первое место опять осталось за компанией Toyota, реализовавшей 4904 легковушки — чуть более половины от и без того невысоких прошлогодних продаж. На второе место вышел французский Renault (4215 авто), а третье место удалось отвоевать у конкурентов отечественному ЗАЗ.

В 2016 году появилась по сравнению с предыдущими годами небольшая, но всё же положительная динамика. По данным ассоциации “Укравтопром” было продано 65,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем годом ранее. Лидером продаж по-прежнему оставалась Toyota. Японцы сбыли в Украине 7700 своих авто.

ТОП

оказался годом первого посткризисного рекорда, когда автодилерам за 12 месяцев удалось продать 80 271 машину. “Золото” и “серебро”, как и годом ранее, оказалось за Toyota (9696 авто) и Renault (8671). Причём французам удалось приблизиться к лидеру продаж почти вплотную. Не оставил своих позиций и Volkswagen, продавший 6525 машин, в том числе модель-бестселлер 2017 года — VW Golf Variant. Закрыли-5 популярных брендов Skoda (5675) и Kia (5320)

Тройка лидеров в 2018 году осталась неизменной:Toyota (10 082 авто), Renault (8722) и Volkswagen, реализовавший 6183 новых автомобиля. На четвертом месте оказался Nissan (5537), ворвавшийся в ТОП-10 популярных моделей со своими Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.



В 2020 году картина лидеров в общем-то не изменилась. За исключением снижения общего количества проданных авто на 3%. ТОП-5, как и годом ранее, возглавили Renault (14 360 экземпляров), Toyota (13 315) со своим бестселлером-2020 — Toyota RAV-4, а также существенно отстающая от них KIA с 6089 сбытыми машинами.

За первое полугодие 2021 года было реализовано 48,4 тысячи новых легковушек, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. ТОП-5 самых популярных моделей пока выглядит следующим образом: Toyota RAV-4 с показателем продаж в Украине — 3,1 тысячи новых машин; практически не уступающий японцам южнокорейский кроссовер KIA Sportage (2800 проданных экземпляров); две модели от Renault — Duster (2300) и Sandero (1500) и Nissan Qashqai (1400 авто).

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