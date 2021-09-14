НБУ видит риски в нерегулируемом распространении криптоактивов

Неконтролируемое распространение виртуальных активов несет риск замещения национальной валюты и возникновения параллельного денежного обращения.

Об этом говорится в основных принципах денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу, которые Совет НБУ принял 13 сентября.

Регулятор считает, что это может негативно сказаться на способности НБУ эффективно проводить денежно-кредитную политику, обеспечивать стабильность гривны и угрожать монетарному суверенитету государства.

Среди главных рисков, в частности, указан риск использования виртуальных активов для обхода действующего государственного регулирования и надзора, например, обхода валютного регулирования и неконтролируемый переток капиталов за границу, что может усилить угрозы для стабильности функционирования валютного рынка.

Нацбанк также указывает на потенциальный риск уклонения от требований финмониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, а также риски перетока части банковских депозитов в виртуальные активы и вытеснение традиционного банкинга.

Для минимизации указанных рисков НБУ будет занимать принципиальную позицию по недопущению сужения сферы применения гривны в качестве единственного законного платежного средства в Украине и/или создания возможностей для обхода действующего государственного регулирования.

Поэтому Нацбанк в пределах своей компетенции будет уделять внимание мониторингу и минимизации рисков распространения виртуальных активов (особенно стейблкоинов) для монетарной политики и финансовой стабильности, а также установлению действенных средств контроля за оборотом финансовых виртуальных активов, обеспеченных валютными ценностями.

В то же время НБУ отмечает, что, учитывая относительно ограниченную распространенность криптоактивов и их высокую ценовую волатильность, они пока не оказывают значительного влияния на монетарную политику и финансовую стабильность.

Нацбанк также признает, что технологические инновации, связанные с криптоактивами, могут открыть много перспективных возможностей: улучшение доступа к финансовым услугам, усиление конкуренции на рынке платежных услуг, содействие привлечению инвестиций.

Поэтому Национальный банк поддерживает необходимость создания цивилизованных условий для развития рынка виртуальных активов в Украине.