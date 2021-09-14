НБУ видит риски в нерегулируемом распространении криптоактивов

Неконтролируемое распространение виртуальных активов несет риск замещения национальной валюты и возникновения параллельного денежного обращения.
Об этом говорится в основных принципах денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу, которые Совет НБУ принял 13 сентября.
Регулятор считает, что это может негативно сказаться на способности НБУ эффективно проводить денежно-кредитную политику, обеспечивать стабильность гривны и угрожать монетарному суверенитету государства.
Среди главных рисков, в частности, указан риск использования виртуальных активов для обхода действующего государственного регулирования и надзора, например, обхода валютного регулирования и неконтролируемый переток капиталов за границу, что может усилить угрозы для стабильности функционирования валютного рынка.
Нацбанк также указывает на потенциальный риск уклонения от требований финмониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, а также риски перетока части банковских депозитов в виртуальные активы и вытеснение традиционного банкинга.
Для минимизации указанных рисков НБУ будет занимать принципиальную позицию по недопущению сужения сферы применения гривны в качестве единственного законного платежного средства в Украине и/или создания возможностей для обхода действующего государственного регулирования.
Поэтому Нацбанк в пределах своей компетенции будет уделять внимание мониторингу и минимизации рисков распространения виртуальных активов (особенно стейблкоинов) для монетарной политики и финансовой стабильности, а также установлению действенных средств контроля за оборотом финансовых виртуальных активов, обеспеченных валютными ценностями.
В то же время НБУ отмечает, что, учитывая относительно ограниченную распространенность криптоактивов и их высокую ценовую волатильность, они пока не оказывают значительного влияния на монетарную политику и финансовую стабильность.
Нацбанк также признает, что технологические инновации, связанные с криптоактивами, могут открыть много перспективных возможностей: улучшение доступа к финансовым услугам, усиление конкуренции на рынке платежных услуг, содействие привлечению инвестиций.
Поэтому Национальный банк поддерживает необходимость создания цивилизованных условий для развития рынка виртуальных активов в Украине.
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