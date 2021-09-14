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Евродепутаты обвинили «Газпром» в давлении на Европу

Евродепутаты обвинили «Газпром» в давлении на Европу

Группа из 40 депутатов Европарламента требует от Еврокомиссии срочного расследования деятельности российского «Газпрома». Евродепутаты обвиняют монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже с целью получить согласие на эксплуатацию «Северного потока-2».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Польское радио».

Евродепутаты направили соответствующее письмо вице-президенту Европейской комиссии Маргрете Вестагер, которая ответственна за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсону.

Политики отмечают, что необходимо срочно начать расследование преднамеренных манипуляций «Газпрома» на рынке и нарушения евросоюзных правил конкуренции.

Речь идет об ограничении поставок российского газа в Европу и повышении цен, что, по мнению депутатов, приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.

«Это вызывает подозрения, что „Газпром“ преднамеренно пытается оказывать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить „Северный поток-2“, несмотря на его несоответствие нормам ЕС», — подчеркнула группа депутатов Европарламента.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено, но для того, чтобы его запустить, нужна сертификация и утверждение Европейской комиссии.

По материалам РБК-Украина
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