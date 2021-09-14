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«ДТЭК» Ахметова заказал еще 150 тысяч тонн угля из США

«ДТЭК» Ахметова заказал еще 150 тысяч тонн угля из США

«ДТЭК» Рината Ахметова согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судовых партий американского энергетического угля объемом 150 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Энерго».

Отмечается, что общий объем договоренностей с поставщиком — 150 тыс т.

«Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021 года, вторая — в январе следующего года», — добавляют в компании.

В «ДТЭК» напомнили, что это второй контракт компании на импорт угля из США — первый (на поставку 75 тыс т.) подписали с другим поставщиком в конце августа.

«Договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд, прежде всего, Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС ДТЭК Энерго», — пояснили в «ДТЭК Энерго».

По материалам Економічна Правда
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