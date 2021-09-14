«ДТЭК» Ахметова заказал еще 150 тысяч тонн угля из США

«ДТЭК» Рината Ахметова согласовал с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) поставку в Украину двух судовых партий американского энергетического угля объемом 150 тыс. тонн.
Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК Энерго».
Отмечается, что общий объем договоренностей с поставщиком — 150 тыс т.
«Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре 2021 года, вторая — в январе следующего года», — добавляют в компании.
В «ДТЭК» напомнили, что это второй контракт компании на импорт угля из США — первый (на поставку 75 тыс т.) подписали с другим поставщиком в конце августа.
«Договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд, прежде всего, Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС ДТЭК Энерго», — пояснили в «ДТЭК Энерго».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 974 11
Skoda приостановит производство авто из-за дефицита чипов15 ч. назад - 787 8
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте6 ч. назад - 1428 7
Липецкая фабрика Рошен не смогла оспорить доначисление налогов почти на 140 млн грнВчера, 17:30 - 890 5
Укрпочта запускает первые почтоматы (видео)4 ч. назад - 551 2
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте6 ч. назад - 1428 7
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджета8 ч. назад - 1308
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin12 ч. назад - 1255
Зарплаты в Польше возрастут в следующем годуВчера, 21:02 - 974 11
В Европе закрылись два завода из-за дорогого газа4 ч. назад - 899
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)5 ч. назад - 129
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 164
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 808 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 505
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 704 5