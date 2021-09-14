Ryanair готовит значительное расширение в Украине после соглашения об открытом небе с ЕС

Авиакомпания Ryanair планирует значительное расширение в городах Украины в случае одобрения соглашения об открытом небе с Евросоюзом в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Майкла О’Лири.

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Руководитель крупнейшего лоукостера Европы прогнозирует подписание соглашения между Украиной и ЕС до конца 2021 года.

«Один из рынков, который я бы выделил, это Украина. Думаю, что мы станем главным инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому соглашению об открытом небе», — заявил он.

В настоящее время компания работает в пяти аэропортах Украины по двусторонним маршрутам, однако, добавил О’Лири, в стране есть около 12 потенциальных аэропортов для работы. Первые рейсы из Украины Ryanair запустил в 2018 году.

Отмечается, что трудовые мигранты составляют немалый рынок для компании, которая предлагает в среднем тариф 40 евро за рейс. Кроме того, компания видит потенциал во внутренних перелетах.