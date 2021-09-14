0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

В 65 городах по всему миру планируют открыть сеть летающих такси

В 65 городах по всему миру планируют открыть сеть летающих такси

Компания Hyundai и Urban-Air Port в ближайшие пять лет планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси. Первая станция может открыться в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Urban-Air Port заявляет, что это единственная компания, специализирующаяся исключительно на построении сетей для управления летающими такси и грузовыми дронами.

“Сектор стремительно растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательными аппаратами и дронами в городах скоро станет реальностью, но этого не произойдет, если у нас нет инфраструктуры на земле и в воздухе”, – говорит основатель Urban-Air Port Рики Сандху.

Где планируют создать станции:

  • Великобритания;
  • США;
  • Франция;
  • Германия;
  • Скандинавия;
  • Австралия;
  • Южная Корея;
  • Юго-Восточная Азия.

Первую станцию хотят открыть в Ковентри, Англия.

Такси будут заряжаться с помощью водородных топливных элементов. Транспорт сможет развозить людей и в густонаселённых городских районах, а также в более отдалённых местах.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.