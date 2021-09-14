В 65 городах по всему миру планируют открыть сеть летающих такси

Компания Hyundai и Urban-Air Port в ближайшие пять лет планирует создать сеть из более чем 200 летающих такси. Первая станция может открыться в 2022 году.
Об этом сообщает Bloomberg.
Urban-Air Port заявляет, что это единственная компания, специализирующаяся исключительно на построении сетей для управления летающими такси и грузовыми дронами.
“Сектор стремительно растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательными аппаратами и дронами в городах скоро станет реальностью, но этого не произойдет, если у нас нет инфраструктуры на земле и в воздухе”, – говорит основатель Urban-Air Port Рики Сандху.
Где планируют создать станции:
Первую станцию хотят открыть в Ковентри, Англия.
Такси будут заряжаться с помощью водородных топливных элементов. Транспорт сможет развозить людей и в густонаселённых городских районах, а также в более отдалённых местах.
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