Турецкий центробанк готовит запуск цифровой лиры

Центральный банк Турции запускает пилотный проект для тестирования и внедрения цифровой турецкой лиры.
Центробанк Турции создал «Платформу сотрудничества в цифровой турецкой лире» и подписал двусторонние соглашения с крупными технологическими компаниями для разработки пилота.
Первыми партнерами центробанка Турции в этом проекте стали оборонная корпорация Aselsan, компания по производству компьютерного оборудования и создания программного обеспечения Havelsan и исследовательский центр Tübitak-Bilgem.
После первого этапа, который включает предварительное тестирование стратегических и критических технологий, связанных с пилотом, планируется расширить платформу с привлечением новых участников.
На первом этапе пилотного проекта CBRT разработает прототип «Цифровой сети турецкой лиры» и проведет ограниченные пилотные испытания с замкнутой цепью с заинтересованными сторонами в сфере технологий.
Центробанк страны также планирует провести тестирование технологии блокчейн и использование распределенных реестров в платежных системах и интеграцию цифровой валюты в систему мгновенных платежей.
Основываясь на результатах этих тестов, CBRT представит продвинутые этапы пилотного исследования. Его результаты будут объявлены в 2022 году.
В то же время ЦБ Турции еще не принял окончательного решения по выпуску цифровой турецкой лиры.
После завершения всех исследований будет принято решение о том, могут ли существующие технологии отвечать экономическим, юридическим и финансовым требованиям цифровой турецкой лиры.
Турция начала разработку CBDC еще в 2018 году. В конце прошлого года глава турецкого центробанка объявил, что регулятор начнет пилотные испытания цифровой валюты центрального банка во второй половине 2021 года.
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