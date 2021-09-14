Сколько миллиардов предусмотрено на спорт в проекте Госбюджета-2022

В нынешнем проекте госбюджета на 2022 год на развитие спорта предусмотрено 11,3 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше, чем в текущем году.
По словам председателя парламентского подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольги Саладухи, такие цифры, заложенные в документе, придают оптимизма.
На что предусмотрены средства:
Уже 22 сентября на своем заседании Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрит законопроект № 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» в той части, которая касается расходов на отрасль спорта и даст свою профессиональную оценку проекту государственного бюджета.
Сколько денег давали на спорт раньше и как их распределяли? Согласно данным Минфина, в 2021 году на развитие спорта было выделено 7,6 млрд грн, в 2020 — 7,24 млрд грн.
Больше всего государственных денег направляется на развитие физкультуры, спорта высших достижений и резервного спорта: в 2020 году было использовано 1,5 млрд грн, в 2021 планируется потратить 2,7 млрд (+78,9%).
На подготовку и участие национальных сборных в международных соревнованиях (Олимпийские игры, Всемирные игры и др.) государство в прошлом году потратило 69,7 млн грн, а в 2021 году предусмотрено 447,8 млн грн (+542,4%).
Подготовка и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх прошлого года финансировалась на уровне 50,8 млн грн, а в 2021 году планируется выделить 2,360 млрд грн (+4 546,5%).
На государственную поддержку физкультурно-спортивного общества «Динамо» в 2020 году выделено 20,2 млн грн, а в 2021 — 49,09 млн грн (+147,6%).
Физическая и спортивная подготовка учащейся и студенческой молодежи в прошлом году «потянула» на 145,3 млн грн, а в текущем году из госбюджета выделено 239,3 млн грн (+64,7%).
Без изменений осталось финансирование реализации спортивных инфраструктурных проектов. Два года подряд выделяется 10,8 млн грн.
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