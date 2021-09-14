Сколько миллиардов предусмотрено на спорт в проекте Госбюджета-2022

В нынешнем проекте госбюджета на 2022 год на развитие спорта предусмотрено 11,3 млрд грн, что на 4,3 млрд грн больше, чем в текущем году.

По словам председателя парламентского подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Ольги Саладухи, такие цифры, заложенные в документе, придают оптимизма.

На что предусмотрены средства:

одним из приоритетов будет финансирование строительства, ремонта и реконструкции спортивных объектов (50 стадионов, в том числе 20 ледовых арен и 14 баз олимпийской подготовки) — 650 млн грн;

финансирование спорта высших достижений: на участие сборной команды в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх предусмотрено 1,5 млрд грн;

на обеспечение национальных сборных команд, их подготовку и участие в почти 1 тыс. международных соревнованиях, проведение в Украине более чем 600 государственных и 70 международных спортивных мероприятий, их награждение — 3,2 млрд грн;

на развитие физкультуры, спорта высших достижений и резервного спорта — 3,5 млрд грн.

Уже 22 сентября на своем заседании Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрит законопроект № 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» в той части, которая касается расходов на отрасль спорта и даст свою профессиональную оценку проекту государственного бюджета.

Сколько денег давали на спорт раньше и как их распределяли? Согласно данным Минфина, в 2021 году на развитие спорта было выделено 7,6 млрд грн, в 2020 — 7,24 млрд грн.

Больше всего государственных денег направляется на развитие физкультуры, спорта высших достижений и резервного спорта: в 2020 году было использовано 1,5 млрд грн, в 2021 планируется потратить 2,7 млрд (+78,9%).

На подготовку и участие национальных сборных в международных соревнованиях (Олимпийские игры, Всемирные игры и др.) государство в прошлом году потратило 69,7 млн грн, а в 2021 году предусмотрено 447,8 млн грн (+542,4%).

Подготовка и участие национальных сборных в Паралимпийских и Дефлимпийских играх прошлого года финансировалась на уровне 50,8 млн грн, а в 2021 году планируется выделить 2,360 млрд грн (+4 546,5%).

На государственную поддержку физкультурно-спортивного общества «Динамо» в 2020 году выделено 20,2 млн грн, а в 2021 — 49,09 млн грн (+147,6%).

Физическая и спортивная подготовка учащейся и студенческой молодежи в прошлом году «потянула» на 145,3 млн грн, а в текущем году из госбюджета выделено 239,3 млн грн (+64,7%).

Без изменений осталось финансирование реализации спортивных инфраструктурных проектов. Два года подряд выделяется 10,8 млн грн.

Справка Finance.ua:

За выступления на Олимпиаде-2020 украинские атлеты получили призовые в размере 1,84 млн долларов;