Межбанк: что будет с курсом доллара и евро в эту пятницу

Эта пятница на валютном рынке пройдет под воздействием двух основных факторов – активных расчетов клиентов с бюджетом по налогам и окончания рабочей недели. Первый из факторов традиционно работает в пользу нацвалюты, так как бизнесу нужна гривна для расчетов с государством и это увеличивает предложение валюты на межбанке. Второй – обычно снижает деловую активность на межбанке. Вчерашний рост котировок кто-то воспринимает как ситуативное явление, а кто-то ожидает, что это уже разворот рынка в сторону подорожания валюты. От того, какая из точек зрения будет преобладать сегодня среди крупных игроков – и будет зависеть психологический настрой рынка по курсу и в конечном итоге – тренд на межбанке.
По прогнозу Finance.ua объем операций на торгах в пятницу будет не менее $125-165 млн при заключении до 580 сделок.
После вчерашней паузы – сегодня мы снова можем увидеть Нацбанк с покупкой $5 млн, чтобы дать участникам торгов “понимание” о курсе доллара в части того, как это себе видит регулятор. Во второй раз НБУ может выйти на торги только в случае существенных перекосов спроса и предложения.
Главным мотиватором на сегодня для всех клиентов на межбанке будет фактор бюджетных платежей.
Курсы межбанка, по нашим расчетам в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 26,60 – 26,85 грн, евро — коридор 31,25 – 31,60 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,71 / 26,73
евро – 31,45 / 31,48
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