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Google начала демонстрировать Pixel 6 в своем магазине в Нью-Йорке (видео)

Google начала демонстрировать Pixel 6 в своем магазине в Нью-Йорке (видео)

Google продолжает подогревать интерес к своему новому флагману Pixel 6. В день презентации iPhone 13 компания опубликовала твит из профиля Nexus, который уже давно не активен. В нем лишь говорится, что «я бы подождал Pixel 6».

В Японии Google и вовсе выпустила 10 000 упаковок чипсов, выполненных в дизайне новых смартфонов. Таким образом компания решила обыграть использование чипов собственной разработки в Pixel 6.

Теперь же Google начала демонстрировать Pixel 6 и Pixel 6 Pro в своем магазине в Нью-Йорке, который открылся этим летом. Девайсы находятся за стеклом, поэтому покрутить в руках их не получится. Тем не менее, можно оценить новые расцветки.

По материалам ITC.ua
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