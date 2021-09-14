Рынок труда: главные тенденции, зарплата (инфографика)

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у кадрового портала grc.ua главные тенденции рынка труда – 2021.
Исследование показало, что старые правила в бизнесе уже не работают, а новых еще нет: «HR-рынок Украины в процессе решения задач и планирования новых проектов в условиях панденомики».
Все больше кандидатов и компаний выбирают именно смешанный формат работы, чтобы работники эффективно взаимодействовали в командах и не теряли чувство причастности.
Все больше компаний используют персонализированную коммуникацию, персонализированное ценностное предложение, персонализированное обучение и персонализированное вознаграждение за результаты труда и достижения. И этот тренд только усиливается. Самое важное – работодатели не на словах, а на деле, реальными делами заботятся о людях, реализуя well-being программы, и учатся балансировать потребности бизнеса и потребности людей.
В 2021 году продолжился коронакризис, который затронул рынок труда. Поэтому большинство работодателей охарактеризовали год как полный испытаний и непредсказуемый. Несмотря на это, 45% компаний отметили, что преодолели сложности, которые были вызваны событиями 2020-2021 годов, еще 15% заявили о стабильности своей работы.
В 2020-2021 гг. компании активно начали перестраивать и автоматизировать бизнес-процессы и развивать онлайн-коммуникацию с клиентами, подрядчиками и сотрудниками. В целом большинство работодателей с оптимизмом смотрят в 2022 год.
На первом месте среди фокусов внимания работодателей в 2021 году – усиление внутренних коммуникаций.
Заработную плату повысили/пересмотрели более 70% работодателей. Причины и условия пересмотра уровня заработных плат были разными.
Среди соискателей цифры немного другие: лишь 44% работников отметили рост заработной платы. Для 29% оклады уменьшились (либо из-за сокращения количества рабочих часов (10%), либо вообще без объяснения причин (19%). Соответственно, основная причина смены работы и увольнения для работников в 2021 – размер заработной платы и поиск предложения с большим вознаграждением за работу. Лишь 14% уволились из-за желания профессионального роста.
Процесс поиска работы немного удлинился. Так, 30% кандидатов ищут работу от месяца до полугода. Компании также «долго» ищут «своего» кандидата. Так, в среднем время на закрытие вакансий руководителей и топ-менеджмента – до полугода. Время закрытия вакансий среднего звена – до трех месяцев. Позиции низшего звена и «синие воротнички» – до двух месяцев.
Влияние удаленной работы. Подавляющее большинство соискателей работы не считают, что удаленная работа повлияла на отношения с командой, качество работы и лояльность к работодателю. Среди причин негативного отношения к работодателям: неоплачиваемый отпуск, отсутствие поддержки от работодателя в трудные времена, уменьшение окладов, отсутствие безопасности на рабочем месте и тому подобное.
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