Межбанк: доллар чуть подешевел

Среда на валютном межбанке прошла достаточно динамично и в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Еще до 14 часов объем операций, зарегистрированных по Bloomberg, превысил $140 млн. При этом Нацбанк после 10 часов не нарушил традиции и вышел на торги с покупкой $5 млн по цене 26,65 гривен, а затем быстро ушел. Больше выходов с интервенциями сегодня регулятор не проводил. Да это и не особенно было нужно.
Если с самого утра предложение еще превышало спрос и с утренних 26,64/26,66 гривен к 11 часам курс ситуативно просел до 26,635/26,655 гривен за доллар, то после выхода НБУ с интервенцией, а затем появления основных покупателей – ситуация быстро изменилась. К 12 часам котировки выросли до 26,64/26,66 гривен, а к обеду окончательно замерли на отметке 26,635/26,655. Но относительное равновесие спроса и предложения продолжалось недолго.
Сразу после обеда спрос опять кратковременно вырос и оставшиеся продавцы подтянули свои ценники до уровня 26,645/26,665 гривен за доллар. Но затем спрос быстро выдохся и в результате к концу сессии курс американской валюты опустился до 26,635/26,655 .
Главные события 15 сентября на валютном рынке:
1) Доллар просел на 0,5 копейки — с утренних 26,64/26,66 гривен до 26,635/26,655 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара с утра и купил свои стандартные $5 млн по 26,65 гривен.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6447 гривен за доллар, а официальный курс на 16 сентября 2021 года установлен на уровне 26,645 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,63 / 26,65
евро – 31,47 / 31,49
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1816 / 1,1817
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