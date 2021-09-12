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GM презентовал альтернативу Nissan Leaf за 5000 долларов (Фото)

У самого популярного электрокара в мире Wuling Hongguang Mini EV от GM появилась еще одна версия – Long Range. Она обещает бюджетному электромобилю увеличенный до 300 км запас хода. Но это далеко не все изменения, которыми новинка отличается от стандартной версии.

Длина Wuling Hongguang Mini EV увеличилась до 2997 мм (+70 мм), а размер колесной базы теперь составляет 2010 мм. Внешне новая версия получила другую переднюю и заднюю светотехнику.

Увеличение в размерах позволит разработчикам увеличить пространство внутри салона. Особенно комфортно в компактном электромобиле будут чувствовать себя пассажиры второго ряда.

Отдельно стоит отметить появление батареи емкостью 26 кВтч. Ее установка благоприятно отразилась на запасе хода транспортного средства. Помимо установки более емкого аккумулятора была увеличена также мощность мотора. Она выросла на 14 л. с до 41 л. с.

По материалам MMR
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