Whiteboard от Zoom: как будет работать новый сервис для удаленной работы

Сервис видеоконференций Zoom планирует в 2021 году запустить бета-версию интерактивной платформы Whiteboard, говорится в сообщении на сайте компании.
Whiteboard — виртуальная доска, с которой можно взаимодействовать до, во время и после конференций. На ней также можно оставлять комментарии, делать заметки и группировать их.
В Zoom отметили, что получить доступ к доске можно несколькими способами:
Кроме того, Zoom сотрудничает Facebook, чтобы внедрить технологию Horizon Workrooms для работы с Whiteboard. Такое обновление выйдет в 2022 году, однако для доступа к функции необходимо иметь шлем виртуальной реальности Oculus.
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