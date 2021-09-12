Whiteboard от Zoom: как будет работать новый сервис для удаленной работы

Сервис видеоконференций Zoom планирует в 2021 году запустить бета-версию интерактивной платформы Whiteboard, говорится в сообщении на сайте компании.

Whiteboard — виртуальная доска, с которой можно взаимодействовать до, во время и после конференций. На ней также можно оставлять комментарии, делать заметки и группировать их.

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В Zoom отметили, что получить доступ к доске можно несколькими способами:

в интернете: можно запустить новую доску или получить доступ к имеющимся прямо из браузера;

в клиенте Zoom: нужно выбрать вкладку Whiteboard на верхней панели навигации, чтобы начать работу;

на встрече: нужно выбрать «Поделиться экраном», чтобы запустить новую доску или получить доступ к имеющимся, или доску на вкладке Zoom Apps;

в комнате масштабирования нужно запустить доску в сервисе Zoom Rooms for Touch для интерактивного опыта на большом экране.

Кроме того, Zoom сотрудничает Facebook, чтобы внедрить технологию Horizon Workrooms для работы с Whiteboard. Такое обновление выйдет в 2022 году, однако для доступа к функции необходимо иметь шлем виртуальной реальности Oculus.