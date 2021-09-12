План Байдена на $3,5 трлн: что предусмотрено и где возьмут деньги

В американском политикуме продолжаются дискуссии вокруг экономического плана, который составляет основу политики Джо Байдена и который был утвержден американским Сенатом в августе.
В ближайшие годы план будет положен в основу экономической политики США.
Экономический план предусматривает:
Для его финансирования планируется увеличить налоги для богатых американцев и корпораций, в частности, корпоративный налог вырастет с 21% до 28%.
На реализацию проектов, включенных в план, в течение 10 лет планируется потратить $3,5 трлн.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал предложения своего преемника «планом уничтожения Америки». Близкие к Республиканской партии издания публикуют исследования, в которых утверждают, что реализация плана может привести к значительному снижению ВВП США в течение ближайших десятилетий.
Критики плана также считают, что его имплементация может привести к значительному удорожанию многих повседневных товаров, что отразится на благосостоянии практически всех американцев.
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