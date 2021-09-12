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План Байдена на $3,5 трлн: что предусмотрено и где возьмут деньги

План Байдена на $3,5 трлн: что предусмотрено и где возьмут деньги

В американском политикуме продолжаются дискуссии вокруг экономического плана, который составляет основу политики Джо Байдена и который был утвержден американским Сенатом в августе.

В ближайшие годы план будет положен в основу экономической политики США.

Экономический план предусматривает:

  • существенное сокращение налогов для среднего класса,
  • оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком,
  • доступность общего дошкольного образования,
  • создание общественных колледжей,
  • борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи.

Для его финансирования планируется увеличить налоги для богатых американцев и корпораций, в частности, корпоративный налог вырастет с 21% до 28%.

На реализацию проектов, включенных в план, в течение 10 лет планируется потратить $3,5 трлн.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал предложения своего преемника «планом уничтожения Америки». Близкие к Республиканской партии издания публикуют исследования, в которых утверждают, что реализация плана может привести к значительному снижению ВВП США в течение ближайших десятилетий.

Критики плана также считают, что его имплементация может привести к значительному удорожанию многих повседневных товаров, что отразится на благосостоянии практически всех американцев.

По материалам Главком
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