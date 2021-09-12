Киев зарабатывает на парковках, как Харьков и Одесса вместе взятые, - Опендатабот

По состоянию на 1 августа автопарковки в четырех мегаполисах Украины — Киеве, Харькове, Одессе и Львове — суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн гривен.
Об этом сообщает Опендатабот, сервис для работы с открытыми данными.
Сколько заработали города миллионники:
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Аналитики Опендатабота говорят, что данные о парковках Днепра, к сожалению, получить не удалось — в этом году коммунальное предприятие Днепровского городского совета «Транспортная инфраструктура города» отказалось предоставить информацию по официальному запросу, ответив, что это выходит за рамки его компетенции.
В прошлом году Днепр данные предоставил. Заявленная тогда сумма сборов за 9 месяцев равнялась 14 400 309 грн.
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