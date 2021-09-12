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Киев зарабатывает на парковках, как Харьков и Одесса вместе взятые, - Опендатабот

Киев зарабатывает на парковках, как Харьков и Одесса вместе взятые, - Опендатабот

По состоянию на 1 августа автопарковки в четырех мегаполисах Украины — Киеве, Харькове, Одессе и Львове — суммарно принесли в городские бюджеты 85 млн гривен.

Об этом сообщает Опендатабот, сервис для работы с открытыми данными.

Сколько заработали города миллионники:

  • больше всего на парковках в первой половине 2021-го года заработал Киев — 34,6 млн грн или 41% от общей суммы;
  • доход Одессы от автопарковок составил 23,3 млн грн;

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  • доход Харькова — 14,7 млн грн;
  • Львов за то же время заработал 12,3 млн грн.

Аналитики Опендатабота говорят, что данные о парковках Днепра, к сожалению, получить не удалось — в этом году коммунальное предприятие Днепровского городского совета «Транспортная инфраструктура города» отказалось предоставить информацию по официальному запросу, ответив, что это выходит за рамки его компетенции.

В прошлом году Днепр данные предоставил. Заявленная тогда сумма сборов за 9 месяцев равнялась 14 400 309 грн.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля в Киеве установили новые тарифы на парковку автомобилей в центре около центра города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц: в І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час, во II зоне, на прилегающих к центру территориях, — 25 грн/час, в спальных районах города стоимость осталась без изменений — 5 грн/ч;
  • мы также рассказывали, в каких случаях припаркованное с нарушением авто могут забрать на штрафплощадку.
По материалам Finance.UA
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