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Компания из Нидерландов может начать работать в Белгород-Днестровском порту

Компания из Нидерландов может начать работать в Белгород-Днестровском порту

Руководители Г П «Белгород-Днестровский морской торговый порт» и нидерландской компании Bontrup обсудили перспективы использования мощностей порта для перевалки грузов.

Об этом пишет издание Порты Украины.

И.о. директора «Белгород-Днестровского морского торгового порта» Оксана Киктенко провела встречу с руководством Bontrup.

На встрече обсуждалась возможность строительства производственных мощностей компании в городе Белгород-Днестровский с перспективой в дальнейшем использовать возможности порта для перевалки собственных грузов.

Киктенко рассказала о планах приватизации порта в ближайшее время, в которой одним из главных условий будет обязательное сохранение профиля предприятия.

Bontrup создана Францем Бонтрупом более 50 лет назад, специализируется на бизнесе в области сырья, логистики и сельского хозяйства.

В частности, в Украине ей принадлежит «Голландская аграрная компания» (Bontrup Ukraine), которая обрабатывает земельные участки в Глуховском и Шосткинском районах Сумской области общей площадью 22 тыс. га, а также занимается разведением молочного скота.

Кроме того, Bontrup планирует реализовать инвестиционный энергопроект в Чернобыльской зоне отчуждения в рамках реализации концепции «зеленого» энергетического перехода Украины.

По материалам Економічна Правда
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