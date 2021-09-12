Компания из Нидерландов может начать работать в Белгород-Днестровском порту

Об этом пишет издание Порты Украины.
И.о. директора «Белгород-Днестровского морского торгового порта» Оксана Киктенко провела встречу с руководством Bontrup.
На встрече обсуждалась возможность строительства производственных мощностей компании в городе Белгород-Днестровский с перспективой в дальнейшем использовать возможности порта для перевалки собственных грузов.
Киктенко рассказала о планах приватизации порта в ближайшее время, в которой одним из главных условий будет обязательное сохранение профиля предприятия.
Bontrup создана Францем Бонтрупом более 50 лет назад, специализируется на бизнесе в области сырья, логистики и сельского хозяйства.
В частности, в Украине ей принадлежит «Голландская аграрная компания» (Bontrup Ukraine), которая обрабатывает земельные участки в Глуховском и Шосткинском районах Сумской области общей площадью 22 тыс. га, а также занимается разведением молочного скота.
Кроме того, Bontrup планирует реализовать инвестиционный энергопроект в Чернобыльской зоне отчуждения в рамках реализации концепции «зеленого» энергетического перехода Украины.
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