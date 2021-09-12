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Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии

Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии

В Украине стартовала процедура налоговой амнистии, которую ее инициаторы называют «сверхпростой».

Нюансы разъяснил глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев.

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По его словам, украинцам не придется «замораживать» деньги, которые «амнистируют», на счету в банке. Ведь через 3−4 дня после открытия счета можно будет получить справку от банка об остатке средств на счете, и средства можно будет снимать. Справка подается вместе с декларацией в налоговую, уплачивается 5%, и процедура завершена, деньги амнистированы.

Кстати, первая декларация была подана в день старта налоговой амнистии, то есть 1 сентября.

Также Гетманцев успокоил тех, кто опасается проведения ревизии имущества.

«Налоговая амнистия — вообще не о ревизии чьего-то имущества. Никто не может прийти к человеку и спросить у него о происхождении квартиры, машины, дома и ста тысяч долларов. Ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет. То, что у человека есть сейчас, — это его законное имущество», — заверил он.

По его словам, амнистия — это прежде всего возможность получить от государства документ, который покажет следующее: твои деньги являются легальными, с них уплачены налоги и ты можешь их использовать без ограничений, то есть прийти и спросить, откуда у тебя появился этот дом, никто не сможет.

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«Но если ты этот дом продашь, а за эти деньги, захочешь купить другой, в таком случае у человека имеют право спросить — откуда у него деньги на приобретение. Для того, чтобы человек имел возможность объяснить происхождение средств, и нужна налоговая амнистия. Если человеку задают такой вопрос, он показывает налоговую декларацию или у него есть легальные доходы на соответствующую сумму. Этого достаточно, чтобы больше вопросов не возникало», — подчеркнул парламентарий.

Справка Finance.ua:

  • расчеты экономистов показали, что на руках у граждан есть более $ 50 млрд «уклонистских» денег в различных формах;
  • требование банков оплачивать услугу по открытию специального счета, необходимого для декларации наличных средств в рамках налоговой амнистии, является «кощунством» и «глупым маркетинговым ходом».
По материалам Факты и комментарии
  • i

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