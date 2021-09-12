Минфин привлек 1,2 миллиарда внутреннего госзайма, повысил ставки

Министерство финансов на аукционе 14 сентября с продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,17 млрд грн в бюджет, по бумагам сроком до 1,5 года ставки выросли на 22 – 100 б.п.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин впервые с начала июля вернулся к размещению трехмесячных бумаг со ставкой 9,5%. Ставки повысили на 100 б.п. учитывая рыночную ситуацию, отметили в ведомстве. От их продажи привлекли 87 млн грн.

Также ставки подняли по бумагам сроком 1 год до 11,37% (+22 б.п.) и 1,5 года до 11,49% (+19 б.п.). По этим инструментам привлекли 584 млн грн и 237 млн грн соответственно.

По облигациям со сроком обращения 2 года и 5 лет ставки не изменились и составили 12,09% и 12,59% соответственно. По бумагам со сроком 3 года, наоборот, снизились до 12,3% (-15 б.п.).

Аукцион 14 сентября стал первым после решения НБУ поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021, а также свернуть антикризисные монетарные меры.