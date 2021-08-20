Межбанк: что происходило с курсом и валютным рынком

Как и прогнозировал Finance.ua в своем утреннем комментарии, вторник на валютном межбанке прошел достаточно динамично и в противостоянии курсовых интересов крупных игроков. Нацбанк после 11 часов быстро вышел на торги, купил $5 млн по цене не выше 26,64 гривны и ушел. В дальнейшем вторая интервенция регулятора не понадобилась – сразу после обеда спрос ситуативно вырос и это привело даже к небольшому росту котировок в целом по дню. Если начинались торги с уровня 26,645/26,665 гривен, то к 11 часам предложение превышало спрос и курс просел до 26,63/26,65 гривен за доллар. А к полудню котировки упали до 26,625/26,645 и продержались в этих пределах до конца обеда.

После обеда ситуация резко изменилась. Продавцов уже оставалось мало, а вот покупатели активизировались и к 15 часам курс подрос до 26,645/26,665 гривен, а к 16:00 даже до отметки 26,66/26,68. Но потом оставшиеся продавцы и покупатели все же нашли компромисс по курсу в пределах 26,65/26,67 гривен и на этой отметке торги вторника и завершились.

Чуть хуже нашего прогноза прошел аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Если по доходности в нашем прогнозе 100% попадание – от 9,5% до 12,59% годовых в зависимости от срока покупаемых инвесторами гривневых бумаг, то объемы размещенных на аукционе облигаций оказались даже меньше нашего минимального расчетного уровня в 2,3 млрд гривен. По факту, чиновники продали бумаг всего на 1,174 млрд гривен и такие объемы никак не отразятся завтра на поведении ни ресурсного, ни валютного рынков. Как мы и прогнозировали, основная часть покупателей – госбанки и местные финучреждения, а вот нерезиденты пока не особо охотно вкладываются в новые облигации.

Главные события 14 сентября на валютном рынке:

1) Доллар вырос на 0,5 копейки – с утренних 26,645/26,665 гривен до 26,65/26,67 гривен к концу сессии.

2) Нацбанк выходил на межбанк с покупкой доллара с утра и купил свои стандартные $5 млн по цене не выше 26,64 гривен, а затем быстро ушел.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6325 гривен за доллар, а официальный курс на 15 сентября 2021 года установлен на уровне 26,6362 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,65 / 25,67

евро – 31,51 / 31,53

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1821 / 1,1823

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