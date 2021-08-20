На «Укрзализныце» разоблачили новую схему: могла привести к авариям поездов

Правоохранители разоблачили схему закупки некачественной продукции для Укрзализныци более чем на 25 млн гривен. Использование этих материалов на путях могло привести к авариям поездов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, служащие регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» организовали схему получения денег на закупке прокладок для рельсовых путей.
Для реализации аферы они привлекли столичную фирму, которая в 2020−21 годах продала госпредприятию партию резиновых прокладок для путей.
Фото: СБУ
Отмечается, что закупку проводили в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.
Прокладки изготавливали из дешевых и некачественных материалов, но продавали их по ценам высококачественной продукции, за которую «Укрзализныця» перечислила более 25 млн грн.
По данным СБУ, часть из этих средств злоумышленники вывели в тень.
В ходе обысков правоохранители обнаружили финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности, а также вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.
Фото: СБУ
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
На изъятую продукцию наложили арест.
Готовится сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.
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