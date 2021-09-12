К какому курсу готовиться на этой неделе: прогноз ICU

В течение этой недели курс гривны будет оставаться в пределах коридора 26,5-27,00 грн/$.

Такой прогноз озвучили аналитики ICU.

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По словам аналитиков, преобладание предложения валюты на прошлой неделе вновь стало причиной укрепления курса гривны.

Эксперты отмечают, что высокие цены на товары отечественного экспорта позволили местным компаниям накопить достаточное количество валюты для ее постепенной продажи.

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«Поэтому даже увеличение спроса на валюту было нивелировано ростом ее продажи другими клиентами банков», – добавляют в ICU.

По словам экспертов финансовой группы, на прошлой неделе регулятор вновь был вынужден выходить с интервенциями и выкупить за три дня $79 млн: интервенции проводились даже в те дни, когда нерезиденты довольно активно продавали ОВГЗ.

«Таким образом Нацбанк всего лишь сдержал укрепление курса гривны, который в итоге все же усилился за неделю на 0,6% до 26,73 грн/$», – отмечают эксперты.

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По словам аналитиков, значительных изменений курса на этой неделе не предвидится: определяющими на валютном рынке в ближайшие дни будут оставаться внутренние факторы.

«Нерезиденты продолжат выходить из ОВГЗ по текущим ценам и ждать решения Минфина по процентным ставкам, чем будут абсорбировать часть избыточного предложения», – прогнозируют в ICU, добавляя, что по этой причине курс гривны будет колебаться в пределах коридора 26,5-27 грн/$.

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