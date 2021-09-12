0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

К какому курсу готовиться на этой неделе: прогноз ICU

К какому курсу готовиться на этой неделе: прогноз ICU

В течение этой недели курс гривны будет оставаться в пределах коридора 26,5-27,00 грн/$.

Такой прогноз озвучили аналитики ICU.

Читайте также: Курс гривны к доллару в проекте госбюджета на 2022 год

По словам аналитиков, преобладание предложения валюты на прошлой неделе вновь стало причиной укрепления курса гривны.

Эксперты отмечают, что высокие цены на товары отечественного экспорта позволили местным компаниям накопить достаточное количество валюты для ее постепенной продажи.

«Поэтому даже увеличение спроса на валюту было нивелировано ростом ее продажи другими клиентами банков», – добавляют в ICU.

По словам экспертов финансовой группы, на прошлой неделе регулятор вновь был вынужден выходить с интервенциями и выкупить за три дня $79 млн: интервенции проводились даже в те дни, когда нерезиденты довольно активно продавали ОВГЗ.

«Таким образом Нацбанк всего лишь сдержал укрепление курса гривны, который в итоге все же усилился за неделю на 0,6% до 26,73 грн/$», – отмечают эксперты.

Читайте также: Что ждать от курса на этой неделе?

По словам аналитиков, значительных изменений курса на этой неделе не предвидится: определяющими на валютном рынке в ближайшие дни будут оставаться внутренние факторы.

«Нерезиденты продолжат выходить из ОВГЗ по текущим ценам и ждать решения Минфина по процентным ставкам, чем будут абсорбировать часть избыточного предложения», – прогнозируют в ICU, добавляя, что по этой причине курс гривны будет колебаться в пределах коридора 26,5-27 грн/$.

О курсе валют, прогнозах экспертов и изменениях на межбанковском рынке мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr, Присоединяйтесь!

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.