Завод «Одессавинпром» продали за 235 миллионов

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе имущественный комплекс завода «Одессавинпром» за 234,9 млн грн при стартовой цене в 65 млн грн.
Об этом сообщил по завершении торгов руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях Александр Славский.
«В третьем раунде приватизационного аукциона определились участники №1 и №8, которые наиболее яростно конкурировали за возможность стать владельцами 97-ми объектов недвижимости имущественного комплекса завода «Одессавинпром». Победителем аукциона, наконец, признан один из этих конкурентов – представитель ООО «Каплор 7», который заплатит за выставленный лот 234,9 млн 900 тыс. грн”, – рассказал Славский.
По его словам, «Одессавинпром» был выставлен на открытые торги по стартовой цене в 65 млн грн, а в ходе многочасового аукциона, в котором принимали участие 12 участников, цена выросла до 234,9 млн грн.
Славский также уточнил, что организаторы аукциона определили дополнительные условия для покупателей имущественного комплекса. В частности, предусмотрено сохранение профиля деятельности (производство виноградных вин) и социальных гарантий в течение трех лет и заключение охранного договора на памятник архитектуры (здание Совхозвинтреста).
В свою очередь, директор ГП “Прозорро.Продажи” Алексей Соболев, который отслеживал ход торгов в прямом эфире канала, заявил, что прозрачный аукцион показал настоящую рыночную цену имущественного комплекса, выставленного на приватизацию ФГИУ.
Как сообщалось, в состав имущественного комплекса «Одессавинпром» не включены одно из подвальных помещений завода (имеет статус противорадиационного укрытия, то есть является сооружением гражданской защиты и остается государственной собственностью) и здание цеха биохимического отделения (по решению Хозяйственного суда передано в 2008 году в частную собственность).
В настоящее время имущество предприятия арендует одноименное ЧАО “Одессавинпром”, договор аренды действует до момента перехода права собственности к покупателю объекта приватизации.
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