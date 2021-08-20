Какими будут новые внутренние СOVID-сертификаты — разъяснение Минздрава

Вакцинированы одной дозой вакцины от COVID-19 теперь могут получить желтый сертификат в приложении “Дія”. Он поможет избежать карантинных ограничений “желтой” зоны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантинных ограничений желтого уровня. Так называемый зеленый – о полном курсе защиты.
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В целом разные COVID-сертификаты будут содержать информацию о вакцинации, об отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.
“Напоминаем, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не нужно”, – сказано в сообщении.
Инфографика: Минздрав
Инфографика: Минздрав
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