Электрогрузовик проехал на одной зарядке больше тысячи километров (видео)

Рекорд был установлен грузовиком Futuricum, который прежде на протяжении полугода использовался логистической компанией DPD в Швейцарии в региональных перевозках. Машина базируется на шасси 19-тонного Volvo FH с четырьмя тяговыми батареями совокупной емкостью 680 кВт·ч вместо топливных баков. Электродвигатели машины развивают мощность «более 680 л.с.».

Паспортный запас хода такого грузовика от Futuricum — около 400 км. На одни лишь тяговые батареи приходится 4,6 тонны веса машины. Организаторы заезда не уточнили, был ли автомобиль загружен или ехал пустым.

Перед заездом по скоростному овалу автодрома Contidrom протяженностью 2.8 км грузовик переобули в шины Continental EfficientPro с низким сопротивлением качению. Погодные условия не были идеальными: температура воздуха составляла 14 °C, а земли — 23 °C. Кроме того, дул ветер со средней скоростью 18 км/ч с порывами до 40 км/ч. Тем не менее, через 23 часа организаторы объявили о новом рекорде Гиннесса за самую длинную дистанцию, пройденную электрическим грузовиком без остановки для подзарядки — 1099 км.

В общей сложности два водителя посменно проехали 392 круга по 4,5 часа каждый со средней скоростью 50 км/ч. Futuricum отмечает, что это реалистичное среднее значение для повседневного использования подобных машин.