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Украина намерена разрешить вывоз леса

Украина намерена разрешить вывоз леса

Верховная Рада может уже до конца года принять закон о рынке древесины, который разрешает экспорт необработанных лесо- и пиломатериалов.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Госагентства лесных ресурсов Юрий Болоховец.

«Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам, есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем», — сказал он.

Болоховец утверждает, что украинский рынок леса был интересен иностранцам только из-за дешевой нелегально заготовленной древесины, но, по его словам, эти времена уже прошли.

«Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции», — считает глава Гослесагентства.

Отметим, в Кабмине еще зимой заговорили об отмене моратория на экспорт леса. Тогда глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что правительство сделало это стратегической целью.

Минэкономики напоминало, что временное ограничение экспорта необработанной древесины, которое действует с 2015 года, нарушает условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Вследствие этого Арбитражная группа рекомендовала Украине принять соответствующие меры.

По материалам Корреспондент.net
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