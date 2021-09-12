Boeing прогнозирует, что авиаперевозки будут расти на 4% каждый год

Авиаперевозки в мире будут расти среднем 4% в год. Этот показатель не изменился по сравнению с аналогичным прогнозом компании в 2020 году.

Об этом говорится в ежегодном прогнозе развития мировой аэрокосмической отрасли компании Boeing.

Отмечается, что парк гражданских воздушных судов в мире превысит 49 тысяч единиц к 2040 году. На Китай, Европу, Северную Америку и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться по 20% поставок новых самолетов. Оставшиеся 20% будут распределены между другими рынками. По оценке Boeing, спрос на новые гражданские самолеты до 2040 года составит свыше 43,5 тысячи единиц техники общей стоимостью $ 7,2 трлн. Это примерно на 500 воздушных судов больше, чем прогнозировали аналитики компании в 2020 году.

«В течение ближайших 20 лет спрос на новые узкофюзеляжные воздушные суда в мире составит 32,5 тысячи единиц. Это примерно 75% всех поставок. Похожий прогноз озвучивался компанией Boeing и до пандемии. Перевозчикам понадобится более 7500 новых широкофюзеляжных самолетов до 2040 года для обновления парка и по мере роста рынка грузовых и пассажирских дальнемагистральных авиаперевозок. Новый прогноз спроса на широкофюзеляжные воздушные суда оптимистичнее по сравнению с 2020 годом, но по-прежнему на 8% ниже, чем в 2019 году», — говорится в прогнозе.