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Серия realme 9 выйдет только в 2022 году из-за нехватки микросхем (фото)

Серия realme 9 выйдет только в 2022 году из-за нехватки микросхем (фото)

realme обычно выпускает два «пронумерованных» семейства телефонов каждый год, это уже традиция, которая началась с самых первых запусков. Она запустила realme 1 и 2 в 2018 году, серии realme 3 и 5 в 2019 году и линейку realme 6 и 7 в прошлом году, пишет root-nation.

В этом году была запущена серия realme 8, а также первый планшет бренда realme Pad, так что можно было подумать, что семейство realme 9 появится позднее в 2021 году. К сожалению, генеральный директор realme в Индии и Европе Мадхав Шет сказал изданию GSMArena, что этого не будет. Шет назвал глобальную нехватку чипов причиной задержки выпуска 9 серии.

«Мы решили эту проблему путем тесного обсуждения с производителями чипсетов, и серия realme 9 поступит к пользователям в 2022 году», – сказал исполнительный директор. Однако Шет утверждал, что все запуски realme, которые еще остались в 2021 году, пройдут по плану.

Однако realme – не единственная компания, на которую повлияла нехватка чипов в отрасли, поскольку Samsung, видимо, задержала выпуск Galaxy S21 FE именно из-за этого недостатка. Недорогой JioPhone Next, созданный в рамках партнерства между Google и Reliance, также, как сообщается, был отложен с момента его анонса 10 сентября.

Помимо уже объявленного переноса линейки realme 9 на 2022 год, Шет заявил о готовящемся запуске множества новинок в преддверии фестиваля Дивали (14 ноября): наряду с realme Neo GT 2, ассортимент компании пополнится TV-приставками, пылесосами, а бонусом станет снижение цен на хитовый флагман realme GT.

Кроме того, топ-менеджер заявил о планах по выпуску нового 5G-смартфона в следующем квартале года (октябрь-декабрь). На вопрос о дефиците полупроводников и ожидаемом традиционном всплеске продаж в конце года, Мадхав ответил готовностью компании удовлетворить высокий рыночный спрос путем заготовленных запасов компонентов. При этом, подчеркнул он, realme не будет идти на компромиссы и жертвовать качеством линейки серии 9 даже в самых тяжелых условиях с нехваткой микросхем.

По материалам Finance.UA
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