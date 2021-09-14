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40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)

40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства (опрос)

Около 40% украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства, если появится такая возможность. 54% не готовы к такому шагу, а еще 6% – не определились. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать о причинах, по которым украинцы готовы эмигрировать.

Как свидетельствуют результаты опроса Research & Branding Group, в 2021 г. отмечается самый высокий с 2015 г. уровень готовности украинцев к эмиграции с Родины, тогда как в 2019 г. он был самым низким.


Инфографика: Research & Branding Group

Главными причинами вероятной эмиграции украинцев являются:

  • предложение интересной и прибыльной работы (28%);
  • вооруженный конфликт/война (27%);
  • экономические проблемы в стране (22%);
  • семейные обстоятельства (21%);
  • отсутствие условий для самореализации (14%);
  • и политическая нестабильность в Украине (12%);
  • желание сменить обстановку (6%);
  • отсутствие свобод (4%);
  • плохая экология (3%).

Однако сейчас более четверти украинцев (28%) не имеют никаких причин, которые могли бы заставить их эмигрировать, а еще 5% – не определились.


Инфографика: Research & Branding Group

Возможные причины эмиграции имеют определенные социально-демографические особенности.

Например, для мужчин весомее предложение интересной и прибыльной работы, а для женщин – вооруженный конфликт/война. Так же предложение работы более весомо для украинцев в возрасте до 40 лет.

Экономические проблемы в стране, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей самореализации в меньшей степени, чем остальные возрастные группы, могут побудить к эмиграции старшее поколение «60+».

Зато для молодежи и «тридцатилетних» (кроме отсутствия условий для самореализации) эти факторы важнее, чем для других. Также для молодежи значительно более весомой, чем для остальных, причиной эмиграции является отсутствие условий для самореализации.

Вполне естественно, что самый высокий процент тех, кто не имеет причин выезда из Украины, отмечается среди представителей возрастной категории «60+».

Относительно территориальных различий возможных причин эмиграции выделяются предложение интересной и прибыльной работы (более важно для жителей Центра), вооруженный конфликт/война (более важно для жителей Юга), экономические проблемы (менее важно для жителей Юга), семейные обстоятельства (менее важны для сельских жителей и жителей южного и восточного регионов), политическая нестабильность (менее важно для городских жителей (кроме облцентров) и жителей Центра).

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По материалам Finance.UA
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