В 2022 году в Харькове начнут производить вакцину CoronaVac против коронавируса COVID-19

Харьковское предприятие «Лекхим» в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе и вакцин против COVID-19. Об этом стало известно на встрече коллектива «Лекхима» с секретарем Харьковского городского совета Игорем Тереховым.
«Это очень важный проект. Мы не знаем, какова будет ситуация через месяц или два с пандемией. И то, что харьковское предприятие собирается выпускать вакцину и вложить в производство около 25-30 млн евро, — это очень хорошо», — заявил Игорь Терехов.
Секретарь горсовета также отметил, что власти Харькова сейчас делают все возможное для того, чтобы подготовиться к вероятной новой волне коронавируса — закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.
В Харькове будет производиться вакцина «CoronaVac», созданная китайской компанией «Sinovac Biotech». В 2021 году группа «Лекхим» стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.
Отметим, что группа «Лекхим» существует с 1992 года. Через год после начала работы «Лекхим» первая в Украине организовала промышленный выпуск препаратов в форме суппозиториев, а в 2000 году начала производить препараты в таблетках.
Сегодня группа «Лекхим» выпускает более 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируются в 35 стран мира. Ежегодно группа регистрирует около 10 новых препаратов.
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