Средняя зарплата врача в следующем году превысит 22,5 тысячи - Шмыгаль

В проекте Госбюджета на 2022 год заложены показатели минимальной заработной платы врача в Украине в 20 тысяч гривень, среднего медперсонала — 13,5 тысячи.
Об этом рассказал на пресс-конференции Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что речь идет именно о минимальных показателях. Ведь средняя зарплата врача, как ожидается, превысит 22,5 тысячи гривень, среднего медперсонала — 14,5 тыс. грн.
Кроме того, Шмыгаль сообщил о повышении стипендий студентам высших учебных заведений — до 2 тысяч (минимальная) и 2550 (отличникам) грн.
«Впервые за много лет мы увеличиваем выплаты учащимся и студентам профессионально-технических учебных заведений. Минимальный показатель — 1250 гривень против нынешних 480 грн в месяц. В дальнейшем также будем искать варианты финансовой поддержки студентов», — заверил Премьер.
Он также сообщил, что в следующем году будет повышены и проиндексированы в соответствии с требованиями законодательства пенсионные выплаты.
Отдельно Денис Шмыгаль рассказал о намерениях выделить из бюджета 5,5 млрд гривень для того, чтобы полностью обеспечить потребности в жилье ветеранов ООС/АТО, которые находятся на квартирной очереди.
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