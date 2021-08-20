В проект бюджета планируют заложить 600 миллионов гривен на работу БЭБ — Мельник

На финансирование работы Бюро экономической безопасности планируется заложить около 600 млн грн в проект государственного бюджета на 2022 год.
Об этом сказал директор БЭБ Вадим Мельник.
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«На сегодня Министерством финансов запланировано около 600 млн грн на 2022 год. Достаточно этих средств или нет, сейчас трудно сказать. Мы подали предложения, в которых указали закупку компьютерной техники, автомобилей, средств связи и многое другое», — сказал Мельник.
Он добавил, что вопрос бюджета БЭБ еще будет обсуждаться. Если этих средств будет недостаточно, то, вероятнее всего, могут быть выделены дополнительные ассигнования, отметил Мельник.
Напомним, Кабинет Министров назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года. До этого он работал на разных должностях в налоговой милиции.
Верховная Рада приняла Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» 28 января 2021 года. 12 мая Кабмин образовал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям в сфере экономики.
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