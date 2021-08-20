По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (46,818 млн грн и 41,963 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (46 и 37), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,68−26,69 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 88,781 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,6500 — 25 000
26,7300 — 20 000
26,7000 — 10 000
26,6900 — 30 000
26,6900 — 30 000
26,6900 — 37 777
26,6800 — 35 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,6700 — 23 000
26,6800 — 15 000
26,6800 — 10 000
26,6800 — 25 000
26,6800 — 15 000
26,6800 — 45 000
26,6900 — 27 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,7030 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,6700 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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