Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита на 600 млн евро

Европейская комиссия продлила срок предоставления Украине транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро. Кредит ожидается в ноябре.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В отношении макрофинанса. Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продлена дата предоставления этого транша», — сказал он.
Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает транш на 600 млн евро «этой осенью ориентировочно в ноябре».
Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия сегодня должна была принять решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что визит миссии МВФ в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия. Правительство ожидает получить кредит МВФ в конце ноября или начале декабря.
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