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Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита на 600 млн евро

Еврокомиссия продлила срок выделения Украине транша кредита на 600 млн евро

Европейская комиссия продлила срок предоставления Украине транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро. Кредит ожидается в ноябре.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В отношении макрофинанса. Мы получили позитивный сигнал о предоставлении макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ. Там была продлена дата предоставления этого транша», — сказал он.

Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает транш на 600 млн евро «этой осенью ориентировочно в ноябре».

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия сегодня должна была принять решение о выделении Украине второго транша на 600 млн евро. Программа с ЕК заканчивается именно 14 сентября.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что визит миссии МВФ в Украину планируется на 18 сентября, но это, скорее от всего, будет онлайн-миссия. Правительство ожидает получить кредит МВФ в конце ноября или начале декабря.

По материалам РБК-Украина
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