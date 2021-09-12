Google упростила освобождение места на смартфонах

У Google есть приложение Files, которое позволяет освобождать место на устройстве, просматривать и отправлять файлы. В последнем обновлении в нем появилась удобная функция автоматического удаления ненужных файлов.

Теперь в приложении есть переключатель Smart Storage. Если опция включена, программа автоматически удаляет с телефона фото и видео, для которых были сделаны резервные копии. Ниже на скриншоте приведена работа этой опции.

Функцию Smart Storage можно найти в Настройках, в разделе «Очистить». Там будет дано следующее описание: «Навсегда удаляет медиа, сохраненные в Google Photos, которые были на устройстве в течение 60 дней».

В целом, подобная функция уже появлялась в смартфонах Pixel. Теперь же она стала доступной более широкому кругу пользователей.