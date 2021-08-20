Киев выпустит муниципальные облигации на 1 млрд грн

Власти Киева планируют разместить облигации на сумму до 1,1 млрд грн. Международное агентство Fitch Ratings присвоило будущему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг «B (EXP)».
Киев планирует осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя частями: один транш на 300 млн грн и два транша по 400 млн грн с единовременным погашением после наступления окончательных сроков погашения данных траншей в период между 2024 и 2026 годами, сообщает Fitch.
Проценты будут выплачиваться ежеквартально, поступления от облигаций пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру.
В Fitch отмечают, что рейтинг облигаций Киева находится на одном уровне с его долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ), поскольку облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города, и будут равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами.
Факторы, которые отдельно или вместе могут привести к положительному рейтинговому действию/повышению рейтингов. Любые изменения рейтингов города Киева будут отражены в рейтинге выпуска облигаций.
Присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательной документации.
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