0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Киев выпустит муниципальные облигации на 1 млрд грн

Киев выпустит муниципальные облигации на 1 млрд грн

Власти Киева планируют разместить облигации на сумму до 1,1 млрд грн. Международное агентство Fitch Ratings присвоило будущему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг «B (EXP)».

Киев планирует осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя частями: один транш на 300 млн грн и два транша по 400 млн грн с единовременным погашением после наступления окончательных сроков погашения данных траншей в период между 2024 и 2026 годами, сообщает Fitch.

Проценты будут выплачиваться ежеквартально, поступления от облигаций пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру.

В Fitch отмечают, что рейтинг облигаций Киева находится на одном уровне с его долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ), поскольку облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города, и будут равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами.

Факторы, которые отдельно или вместе могут привести к положительному рейтинговому действию/повышению рейтингов. Любые изменения рейтингов города Киева будут отражены в рейтинге выпуска облигаций.

Присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательной документации.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.