Куда не стоит инвестировать: НКЦБФР обновила перечень сомнительных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень инвестиционных онлайн-проектов, имеющих признаки фиктивности.

Finance.ua как портал, который заботится о безопасности ваших средств, рассказывает, куда же не стоит нести деньги.

Какие проекты Комиссия считает мошенническими:

PrimoTrade – primotrade.co

Kiplar – kiplar.com

LegacyFX – int.legacyfx.com/ru и www.legacyfx.by

TopTrade Group – toptrade.group

Alpha Portfolio Management Ltd – www.alphaportfolioltd.com

MaxiPlus – maxiplus.trade/ru и maxiplus.cc

TeleTrade – teletrade.com.ua.

Перечень проектов приведен в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке, где всего находится 77 интернет-страниц, по каждой из которых публикуется предварительный вывод. По данным НКЦБФР, все они могут нести угрозу потери средств граждан Украины.

Кстати, любую информацию относительно потенциально фиктивных действий на финансовом рынке просим сообщать в Комиссию или на еmail: md@nsssmc.gov.ua.

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