Куда не стоит инвестировать: НКЦБФР обновила перечень сомнительных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила перечень инвестиционных онлайн-проектов, имеющих признаки фиктивности.
Finance.ua как портал, который заботится о безопасности ваших средств, рассказывает, куда же не стоит нести деньги.
Какие проекты Комиссия считает мошенническими:
Перечень проектов приведен в разделе «Защита прав инвесторов» по ссылке, где всего находится 77 интернет-страниц, по каждой из которых публикуется предварительный вывод. По данным НКЦБФР, все они могут нести угрозу потери средств граждан Украины.
Кстати, любую информацию относительно потенциально фиктивных действий на финансовом рынке просим сообщать в Комиссию или на еmail: md@nsssmc.gov.ua.
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